Beyaz Saray'dan Trump'ın Suriye Talimatları

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı eş- Şara'dan İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalamasını, silahlı Filistinlilerin sınır dışı edilmesini, tüm yabancı teröristlerin Suriye'yi terk etmelerini sağlamasını, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için ABD'ye yardım edilmesini istediği kaydedildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika