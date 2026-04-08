Beyaz Saray: "(İran) Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor"

Beyaz Saray, İran ile yapılması planlanan yüz yüze müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu ve henüz kesin bir durum olmadığını belirtti.

Beyaz Saray, ABD ve İran arasında 10 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlaması beklenen müzakereler hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor, ancak Başkan ya da Beyaz Saray tarafından açıklanana kadar hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz" dedi.

Müzakerelere ABD tarafından Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın katılması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
