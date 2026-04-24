Beyaz Saray, ABD'li heyetin yarın Pakistan'da İran tarafıyla görüşeceğini teyit etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in İran tarafıyla gerçekleştirilecek görüşmeler için yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaret gerçekleştireceğini teyit etti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin Washington'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray, ABD basınında yer alan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gönderildiğine ilişkin iddiaları doğruladı. Leavitt, "Witkoff ve Kushner'in görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın sabah yeniden Pakistan'a gideceğini doğrulayabilirim" dedi.

Söz konusu görüşmenin İran'ın talebiyle gerçekleştirileceğini söyleyen Leavitt, "İranlılar ABD Başkanı'nın da istediği gibi bizimle iletişime geçtiler ve bu yüz yüze görüşmeyi talep ettiler" ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in ABD'de kalacağını belirterek, "Başkan Yardımcısı Vance bu sürece derinden dahil olmaya devam ediyor ve ABD'de Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Macro Rubio ve bütün ulusal güvenlik ekibiyle birlikte gelişmeleri takip için hazır durumda bulunacak" açıklamasını yaptı.

Leavitt, ABD ordusunun İran donanmasına yönelik saldırılar için Trump'tan gerekli yetkileri aldığının altını çizerek, "Bir zamanlar Orta Doğu'daki en güçlü deniz filosu olan İran Donanması, şu an korsanlık seviyesine indirgenmiş durumda. Başkan Trump, ABD Savunma Bakanlığı'na gerekli görüldüğü halde onlara karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirilmesine yönelik yeşil ışık yaktı ve yetki verdi" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı