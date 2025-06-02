Beyaz Saray, Trump'ın Putin ve Zelenskiy ile Türkiye'de Görüşmeye Açık Olduğunu Duyurdu
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirmeye 'açık' olduğunu bildirdi. Washington'dan yapılan açıklamada, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için önemli olabileceği vurgulandı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika