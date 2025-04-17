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Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

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Son kurultayda CHP PM üyesi olan Berkay Gezgin Cem Küçük'ün "İBB'den parça parça 1 milyon lira aldı" iddialara karşı yasal işlem başlatma kararı aldı. Gezgin, Cem Küçük'ün kendisine yönelik iftiralarının zavallıca olduğunu belirtti.

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de katıldığı programda, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimari olan Berkay Gezgin hakkında iddialarda bulunmuştu. Küçük, İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma için düzenlenen MASAK raporunda Zengin'in adının geçtiğini ve İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığını iddia etmişti.

BEYKAY GEZGİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Gezgin, Küçük'ün iddiası üzerine açıklamada bulunmuş ve "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım" demişti.

ZENGİN'DEN KÜÇÜK'E SUÇ DUYURUSU: ZAVALLICA DEĞİL Mİ?

Gezgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Zengin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cem Küçük için şu ifadeleri kullandı: "Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?"

Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

İMAMOĞLU OLAYLARINDA TUTUKLANMIŞTI

Eylemlerde ve ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alınırken, Berkay Gezgin dahil 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Daha sonra tahliye edilen Berkay Gezgin, Özgür Özel'in yeniden seçildiği CHP kongresinde Parti Meclisine girmişti.

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Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

devleti soymak artık okul yaşlara kadar indi. hırsızı savunanda hırsızdır sakın unutmayın

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Cem küçük araştırılsın bence.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu dibi dusukler hel akp de toplaniyor

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Kalitesizligin dividir cem kucuk kimler kimler kullandi bunu

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Haber YorumlarıSerkan:

Bu adam gazeteci mi siyasi fedai mi, yoksa siyasetçi mi, ne bu adam? Gazetecilik bu değil ya.. gazeteciler cemiyeti filan içersinden atmalı bu adami, gazeteci iftira atar mi, elinde delil varsa delil göstersin haber sıfatına ulaşsın olay. Ayrıca bütün programlara parti şakşakcılığı yapıyor. Bi kere da tarafsız tek cümlesini duyalım

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ROK ve bu adam yalaklik yandaslik ve yalancilikta rakip tanimiyor bu ugurda ahlaksizca insanlari rencide ediyor iftira atiyorlar ne hikmetse yargida bir tek Allahin kulundan ses cikmiyor cünki bunlar malum kisinin ve partisinin silahsörleri, beyinlerine tek girmeyen sey yaladiklarinin bir gün gidecegi.

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