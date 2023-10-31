Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesine Katıldı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesine katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yerel yöneticiler ile başarılı belediye başkanlarının bir araya geldiği zirvede açıklama yapan Hakan Koştu, "Allah'ın bize emanet olarak verdiği doğayı korumak zorundayız" dedi.

İstanbul, "Sıfır Atık Teması" ile yapılan Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesine ev sahipliği yaptı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, zirveye katılan isimler arasında yer aldı. Zirvenin ikinci gününde Emine Erdoğan'ın da katıldığı programla ilgili açıklama yapan Hakan Koştu, "Bergama Belediyesi olarak kadim şehrimizdeki sayısız ata emanetini, somut ve somut olmaya kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarılmasına çok önem veriyoruz. İnsanlığın tarih boyunca yaşam alanı olarak seçtiği Bergama, farklı kültür ve anlayışlara kucak açarak; ilim, bilim ve kültür alanlarında insanlığa ışık tutan eşsiz eserler üretmiş, nice ilim insanları yetiştirmiş ve benzersiz yapılar inşa etmiştir" dedi.

"Bergamamız doğal güzelliklerimiz de ön plana çıkıyor"

Koştu, eşsiz coğrafi güzelliğiyle Bergama'nın, İzmir'in ve Türkiye'nin en doğal şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Asklepion ve Akropol başta olmak üzere açık hava müzesi Bergama'mızda doğal güzelliklerimiz de ön plana çıkıyor. Türkiye'nin en etkileyici ormanlarından biri olan Kozak bölgemizdeki; çam fıstığı ağaçları, bol oksijeni, doğal kaynak suları ile göze çarpıyor. Bergama sınırları içerisinde, 105 bin 500 dekar alanla Türkiye'nin çam fıstığı üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılayan Kozak bölgemiz dışında 78 bin 382 dönümde zeytincilik faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Doğal üretim yollarıyla görüntüsü ve tadı ile eşsiz bir yapıya sahip Bergama zeytinyağı çok düşük asit derecesi ile sofraların tercih sebebi oluyor, elyaf uzunluğu bakımından dünyanın en kaliteli üç pamuğundan biri bölgemizde üretiyoruz. Dünyaca ünlü Kleopatra Güzellik Ilıcası bölgemizde hizmet veriyor. Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası restorasyonu ile geçmişimizi günümüzle buluşturuyoruz. Doğayla zarar vermeden sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak Güneş Enerji Santrali kurduk. Bergama Belediyesi olarak, dünya mirası kadim şehrimizi yarınlara taşıyacak olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, yaptığımız birçok proje ile sahip olduğumuz değerlerimizin ortaya çıkarılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bergama Belediyesi sıfır atık projeleri

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, göreve geldikleri ilk günden beri Sıfır Atık projesine önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Geleceğe değer katmak adına tüm kurum ve kuruluşlara atık kutularının dağıtımını gerçekleştirdik. Atıkları kaynağında ayrı toplayarak gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşen vazifeleri aralıksız yerine getirmeye devam edeceğiz." - İZMİR