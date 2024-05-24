Üye Girişi
Haberler

Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi! Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En son 1 Ocak 2024'teki Filistin'e destek mitinginde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor finalinde görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte maçı protokol tribününden takip eden Albayrak'ın hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi.

EN SON FİLİSTİN MİTİNGİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, dün akşam Beşiktaş- Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE MAÇI TAKİP ETTİ

Albayrak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzonspor Filistin Beşiktaş Politika Güncel Haberler

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (24 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! CHP mi AK Parti mi? Nisan 2024 Anket sonuçları! Hangi parti önde gidiyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Ethereum EFT onayı ne zaman, onay gerçekleşti mi? Polis tayinleri ne zaman 2024? #129300 Galatasaray seçimi ne zaman, yarın mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title