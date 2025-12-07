Haberler

Benin İçişleri Bakanlığı: "Darbe girişimi engelledi"

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, 'Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi' (CMR) adlı askerlerin darbe girişiminin engellendiğini açıkladı. Ulusal televizyon kanalı ele geçirildi ancak güvenlik güçleri durumu kontrol altına aldı.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerler tarafından bugün gerçekleştirilen darbe girişimini engellediğini bildirdi.

Afrika ülkesi Benin, bugün gerçekleştirilen darbe girişimiyle sarsıldı. Kendilerini Kendilerini "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerlerin ulusal televizyon kanalını ele geçirerek, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etmelerinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini bildirdi. Seidou, "Az sayıda asker, ülkeyi ve kurumlarını istikrarsızlaştırma amacıyla bir isyan başlattı. Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi durumu kontrol altında tuttu ve girişimi boşa çıkardı" dedi.

"Bir girişim vardı ama durum kontrol altında"

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ise sadık askerler ve ulusal muhafızların kontrolü yeniden ele aldığını açıkladı. Bakari, "Bir girişim vardı ama durum kontrol altında. Şimdi küçük bir grup asker var. Ordunun büyük kısmı hala sadık ve durumu ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. Beninli bakan, darbeci askerlerin yalnızca devlet televizyonunu ele geçirdiğini ve yayın sinyalinin birkaç dakika kesildiğini söyledi.

Talon'un durumuna ilişkin açıklama

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Patrice Talon'un "güvende" olduğu duyuruldu. Açıklamada, Benin devlet başkanının nerede bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

"Temizlik çalışmaları iyi ilerliyor"

Fransız AFP Haber Ajansı'na konuşan askeri kaynak, darbeci askerlerin Talon'un ikametini veya cumhurbaşkanlığı ofislerini ele geçiremediğini aktararak, "Her şeyin normale dönmesi sadece zaman meselesi. Temizlik çalışmaları iyi ilerliyor" açıklamasını yaptı. - PORTO NOVO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
