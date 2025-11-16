Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri'de milyon dolarlık lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntülerin tepki çekmesinin ardından açıklama yaptı.

"MİSAFİR OLARAK DAVET EDİLDİĞİMİZ BİR ORTAMDI"

Arı, lüks otomobili ile galeriye yaptığı ziyaretin ardından oturduğu mükellef kahvaltı sofrası için "Bugün sosyal medyada yer alan kahvaltı görüntüleri üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı. İş yeri sahibiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, kendisine gelen herkesi benzer şekilde ağırladığı açıkça görülmektedir" dedi.

"DURUŞUMUZ VE ÇİZGİMİZ NETTİR"

Arı ayrıca "Göreve geldiğimiz günden bu yana; sosyal, kültürel ya da ekonomik hiçbir ayrım gözetmeksizin davetlere icabet etmeye özen gösterdik. Bu, hem görev anlayışımızın hem de insani duruşumuzun doğal bir sonucudur.

Her zaman olduğu gibi bugün de kamu imkânlarını kişisel hayatımızda kullanmadık, kullanmayız. Bu konuda duruşumuz ve çizgimiz nettir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın yalnızca bir kare üzerinden değerlendirme yapmamasını; bizleri tanıyanların nasıl bir anlayışla hareket ettiğimizi zaten bildiğini ifade etmek isterim. Davet edildiğimiz her ortama da bugüne kadar olduğu gibi aynı nezaketle icabet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TABAKLARDA KİLOLARCA PASTIRMA, ET, PEYNİR...

Söz konusu kahvaltı sofrasında, son dönemde artan fiyatları nedeniyle her vatandaşın sofrasına koyamadığı pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.