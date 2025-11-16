Haberler

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Güncelleme:
Kayseri'de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler büyük tartışma yaratan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eleştirilerin ardından açıklama yaptı. Arı açıklamasında "Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı" ifadelerini kullandı.

  • İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri'de lüks bir oto galeride kahvaltı yaptığını doğruladı.
  • Rasim Arı, kahvaltının kendisi tarafından hazırlanmadığını veya paylaşılmadığını, misafir olarak davet edildiğini belirtti.
  • Kahvaltı sofrasında pastırma, janbonlar, çeşitli peynir ve et ürünleri bulundu.

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri'de milyon dolarlık lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntülerin tepki çekmesinin ardından açıklama yaptı.

"MİSAFİR OLARAK DAVET EDİLDİĞİMİZ BİR ORTAMDI"

Arı, lüks otomobili ile galeriye yaptığı ziyaretin ardından oturduğu mükellef kahvaltı sofrası için "Bugün sosyal medyada yer alan kahvaltı görüntüleri üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı. İş yeri sahibiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, kendisine gelen herkesi benzer şekilde ağırladığı açıkça görülmektedir" dedi.

"DURUŞUMUZ VE ÇİZGİMİZ NETTİR"

Arı ayrıca "Göreve geldiğimiz günden bu yana; sosyal, kültürel ya da ekonomik hiçbir ayrım gözetmeksizin davetlere icabet etmeye özen gösterdik. Bu, hem görev anlayışımızın hem de insani duruşumuzun doğal bir sonucudur.

Her zaman olduğu gibi bugün de kamu imkânlarını kişisel hayatımızda kullanmadık, kullanmayız. Bu konuda duruşumuz ve çizgimiz nettir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın yalnızca bir kare üzerinden değerlendirme yapmamasını; bizleri tanıyanların nasıl bir anlayışla hareket ettiğimizi zaten bildiğini ifade etmek isterim. Davet edildiğimiz her ortama da bugüne kadar olduğu gibi aynı nezaketle icabet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TABAKLARDA KİLOLARCA PASTIRMA, ET, PEYNİR...

Söz konusu kahvaltı sofrasında, son dönemde artan fiyatları nedeniyle her vatandaşın sofrasına koyamadığı pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Milleti aptal mı sanıyorlar

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet altın:

Nasıl bir misafirliktir kral. yeniden evleniyormus gibisin sanki bu zamanda kuyumcu dükkanında yok senin sofradakiler.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Duruşunuz ve çizginiz net evet haklısınız. Görgüsüzlük Kibir Hırsızlık

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga H:

meclis kapatılsın iktidar muhalefet yan partiler hepsinin amacı halkı soymak belliki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
