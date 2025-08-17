Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

AK Partili Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yeni makam aracının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İsbir, paylaşımında, "Diğer 'hizmet aracımız' ömrünü doldurduğundan dolayı yeni 'hizmet aracımız' ile hizmet vereceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"YAZIK BU MİLLETE YAZIK"

Ancak paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcısı eleştirilerini dile getirdi. Yorumlarda, "Araba belediye binasından pahalı duruyor", "İlçenin nüfusu 7000. Yazıyla yedi bin", "İnanılmaz", "İlçe mi biniyormuş arabaya?", "Yazık bu millete yazık. Yemin ederim yazık" gibi ifadeler yer aldı.

BAŞKAN TEPKİLER YÜKSELİNCE GERİ ADIM ATTI

Belediye Başkanı Taner İsbir ise tepkiler sonrası geri adım attı. İsbir aracı satışa çıkardığını açıklarken katıldığı programda "Huzurunuzda aracı satışa çıkarıyorum. 3 milyon 250 bin lira getiren herkese anahtarını teslim edeceğim. Gelirle ilçemize farklı alanlarda hizmetler yapacağım" ifadelerini kullandı.