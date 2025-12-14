Belediye Başkanı'nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti
MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, belediye çalışmalarıyla ilgili eleştirel haberlere sosyal medya hesabından ağır hakaretlerle yanıt verdi. Bu haberleri 'algı operasyonu' olarak nitelendiren Aynacı "Zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz evvelallah" dedi.
- MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik 'Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar' ifadelerini kullandı.
- Derviş Aynacı, paylaşımında 'Zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz evvelallah' sözlerini kullandı.
- Derviş Aynacı, eleştirel haberlerde kullanılan fotoğrafın eski olduğunu savunarak, görselleri kasıtlı şekilde bugüne aitmiş gibi servis edenleri 'memleket düşmanı' olarak nitelendirdi.
MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, belediye çalışmalarıyla ilgili yapılan eleştirel haberler sonrası sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı.
Belediye faaliyetlerine yönelik yapılan haberleri hedef alan Aynacı, söz konusu paylaşımların "algı operasyonu" olduğunu savunarak, haberleri yapan gazetecileri ve bu haberleri paylaşanları sert sözlerle hedef aldı.
TEPKİ ÇEKEN İFADELER
Aynacı, paylaşımında gazeteciler için, "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Eleştirilerin kasıtlı olduğunu öne sürerek kamuoyuna bu haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunan Aynacı'nınpaylaşımında yer alan, "Zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz evvelallah" sözleri ise kamuoyunda büyük tepki çekti.
"YALAN HABER" İDDİASI
Paylaşımında haberlerde kullanılan fotoğrafın eski olduğunu savunan Aynacı, görsellerin kasıtlı şekilde bugüne aitmiş gibi servis edildiğini öne sürerek, bunu yapanları "memleket düşmanı" olarak nitelendirdi.