Belediye Başkanı Karalar halkla bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, geride kalan hafta mesaisinin büyük bölümünü çoğu zaman olduğu gibi halkın içinde geçirdi. Farklı kesimlerle bir araya gelen Karalar, Yüreğir Tahsilli Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Seyhan Kocavezir Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Karalar, Adana Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Metal Sanayi Sitesi'nde emekçilerle görüşen, fabrikalarda işçiler ve yöneticilerle de bir araya gelen Karalar, "Her fırsatta hemşehrilerimle bir araya geliyorum. Onların talep ve önerilerini dinleyip, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruyacak, barış ve huzur iklimini yeniden hakim kılacağız" dedi. - ADANA