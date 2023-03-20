Belediye başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti (2)

BAŞKAN GÖNÜLLÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü'nün naaşı ilk olarak Başmakçı Belediyesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya, MHP'li Mehmet Taytak, çok sayıda AK Parti ve MHP'li belediye başkanları, belediye çalışanları ve Gönüllü'nün yakınları katıldı. Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, hem mesai arkadaşını, hem dava arkadaşını, hem de belediye başkanını kaybettiklerini ifade ederek, "Rabim, ailesine, sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun, başsağlığı diliyorum" dedi.Konuşmanın ardından helallik alınan Gönüllü'nün naaşı cenaze namazının kılınacağı Cuma Camisi'ne getirildi. Gönüllü'nün tabutunun yan tarafına da göreve geldiği '2014 yılı' yazılı çerçeveli bir fotoğrafı kondu. Kılınan cenaze namazı sonrasında Gönüllü, sevenlerinin ve partililerin omzunda defnedildi.

Tahsin BAYTAR- Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz? — Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023