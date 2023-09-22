Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu, Muş'un 100 yıllık su sorunu tarihe karıştı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu yatırım programına alınan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden İçme Suyu İsale Hattı Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Alparslan 2 Barajından temin ettiğimiz içme suyu isale hattına verildi. Başkan Asya projenin başarıya ulaştığını belirterek "Muşumuzun 100 yıllık su sorunu tarihe karıştı elhamdulillah" dedi.

Muş'un 100 yıllk su sorunu Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu tarihe karıştı. Asya'nın girişimleri sonucu yatırım programına alınan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden İçme Suyu İsale Hattı Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Alparslan 2 Barajından temin ettiğimiz içme suyu isale hattına verildi.

İÇME SUYU KENTE ULAŞTI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, test ve temizlik için yeni isale hattına verilen içme suyu kente ulaştı.

BAŞKAN SUYUN VERİLME ANINI İZLEDİ

Çalışmaları takip ederek yüklenici temsilcilerinden bilgi alan Asya, suyun Karni Deresi'ne verilme anını izledi. Asya, yaptığı açıklamada, bu projeyle Muş'un 100 yıllık su sorununun tarihe karıştığını belirtti.

"YENİ HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Alparslan-2 Barajı'ndan temin ettikleri içme suyunu isale hattına verdiklerini kaydeden Asya, "Yıllarca Beklediğimiz o an… Hayalimiz, hasretimiz, kıymetli misafirimiz şehrimize ulaştı. Muşumuzun 100 yıllık su sorunu tarihe karıştı elhamdulillah. Alparslan 2 Barajından temin ettiğimiz içme suyu isale hattına verildi. Test ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Yakın zamanda şebekelere suyu veriyoruz. Hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Bugüne kadar su konusunda birlikte çok sıkıntıya göğüs gerdik. Şükürler olsun artık o günleri geride bırakıyoruz. Bizlere bugünleri gösteren Rabbime hamdolsun. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Artık ilimizin gelişimine ivme kazandıracak, halkımızı daha da mutlu edecek yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz inşallah." diyerek projenin başarıya ulaşmasındaki mutluluğunu dile getirdi.