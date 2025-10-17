Haberler

Belediye Başkanı Burcu Köksal: 'Partimdeki Ifadelere İnat Buradayım'

Belediye Başkanı Burcu Köksal: 'Partimdeki Ifadelere İnat Buradayım'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt vererek, bulunduğu yerde kalacağını ve mücadeleye devam edeceğini açıkladı. İçinde bulunduğu zorluklar ve iftiralarla ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Burcu Köksal, "Bulunduğum yerdeyim, parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüte çürüte, yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay'dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum, linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda 'Kazanamaz, yüzde 5 alır, 10 alır' diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı, hiçbir şey yapılmadı, rekor oyla seçildim. Bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar. Eşimi, çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar" ifadelerini kullandı.

Kendisiyle alakası olmayan konuda bile iftira atıldığını kaydeden Burcu Köksal, "Kendi hakkımızı kendimiz savunduk. Ömrümü verdiğim partimden yine ses yok. Benim suçum gecemi gündüzüme katarak çalışmak, 74 yıl sonra belediyeyi kazanmak mıydı? Her konuda yalnız bırakıldık. Yarın hangi iftiraya maruz kalacağız, hangi hakaretler edilecek bilmeden yaşamak, hangi cephede savaşacağınızı bilemediğiniz bir hayat ne kadar huzurlu olur? Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar, onları ödüllendirenler, yapılanlara sessiz kalanlar, hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak? Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan hizmet etmekten değil içeri dışarı her türlü mücadele yoruyor. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni. Kimsenin benim yüzümden artık iftira ve hakaretlere maruz kalmasını istemiyorum. Pazar günü il kongresinde olacağım. Benim kuyumu kazanlarla iftira atıp, hakaret edenlerle Allah'tan korkmayıp, kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım" diye konuştu.

