Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi

31 Mart seçimlerinde Adana Ceyhan'da başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürüyor.

BELEDİYEYE GİDİP BAŞVURU YAPILACAK

Kurban Bayramı için dağıtılacak 5 bin TL ikramiyenin belediye tarafından karşılanacağını açıklayan Başkan Aydar, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların Belediye'ye gelerek başvuru yapmalarını istedi.

"TEK KRİTER İHTİYAÇ SAHİBİ OLMALARIDIR"

Başkan Aydar kişisel ve kurumsal olarak herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bu zorlukları hep beraber el ele omuz omuza vererek birbirimizi destekleyerek aşacağız. Kurban Bayramı'nda seçim döneminde söz verdiğim gibi ihtiyaç sahibi emeklilerimize herhangi bir mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorlayarak 5 bin lira ikramiyeleri dağıtacağız. Müraacatlar geldiğinde kılı kırk yararak ihtiyaç sahibi emeklilerimizi belirleyeceğiz. Bu tespitlerde tek kriter 'ihtiyaç sahibi' olmalarıdır. Sözüm sözdür. Ne söz verdiysek sağlam ve emin adımlarla hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.