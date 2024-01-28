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Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Millet Bahçesi İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

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AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt'ıda yanına alarak Millet Bahçesi İnşaat alanına gelen Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, yüklenici firma yetkilerinden bilgiler aldı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt'ıda yanına alarak Millet Bahçesi İnşaat alanına gelen Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, yüklenici firma yetkilerinden bilgiler aldı.

Proje üzerinde ve alanda incelemelerde de bulunan Çetinkaya,millet bahçesinin, şehrin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendiren buluşma noktası olacağını söyledi.

Millet bahçesinin70 bin metrekarelik alanı kapsadığını ve şehre bir kimlik kazandıracağını belirten Çetinkaya, "Millet bahçesi, Karabük'ümüzün yaşam kalitesini artıracak ve şehrimizin yeşil dokusuna katkı sağlayacak önemli bir alandır. Şehir sakinlerinin doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri, dinlenebilecekleri ve çeşitli etkinliklere katılabilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturuluyor" diye konuştu.

"Şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlarımız için özel alanlar oluşturuyoruz"

Millet bahçesinin Karabük'te yaşayan her bireyin kullanabileceği bir alan haline geleceğinin altını çizen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Toplumumuzun her kesimini kucaklamak, özel ihtiyaçları olan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak istiyoruz. Bu çerçevede, şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlarımız için özel alanlar oluşturuyoruz. Öncelikle burada gazilerimiz, engellilerimiz ve şehit ailelerimize yer tahsisleri yapacağız. Bu grupların dernekleri var. Bu derneklere ücretsiz kullanabilecekleri hizmet alanları vereceğiz. Gazilerimiz, engellilerimiz ve şehit aileleri bu hizmet alanlarında bütün ihtiyaçlarını giderebilecek, bir araya gelebilecek ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilecek. Bunun yanında özel tasarlanmış alanlarda, engelli bireylerimizrahatça dolaşabilecek, şehit aileleri ve gazilerimizhuzurlu bir ortamda vakit geçirecek. En önemlisi dayanışma duygusu güçlenecek."

"Kadınlarımız burada meslek edinecekler"

Şehit aileleri, gaziler ve engellilerin başlarının tacı olduğunu ve seçilmesi halinde şehrin tamamında onlar için özel çalışmalar yapacağını vurgulayan Çetinkaya, "Millet bahçemiz, bir arada yaşamanın ve dayanışmanın sembolü olacak. Burada kadınlarımız içinde özel alanlar oluşturulacak. Kadınlarımız burada meslek edinecekler ve bir çok sosyal faaliyetlere imza atacaklar" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, millet bahçesinde, yeşil alanların dışında törenlerin yapılacağı bir anıt alanının, spor sahalarının, parkların, kafeteryaların, iş yerlerinin, caminin, seyir teraslarının, oturma alanlarının, oyun parklarının, bisiklet ve yürüyüş yollarının, kamelyaların ve daha bir çok sosyal merkezlerin yer alacağını sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Keskinkılıç Cem Şahin Karabük Politika Haberler

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