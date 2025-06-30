Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Uçak Arızası Sonrası Şili'den Döndü

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Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, uçak arızası nedeniyle mahsur kaldıkları Şili'den 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndü. Kral, heyeti yalnız bırakmayarak arızanın giderilmesini beklemeyi tercih etti.

Belçika Kralı Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde uçak arızası nedeniyle mahsur kaldıkları Şili'den 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndü.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, geçtiğimiz hafta başkanlık ettiği resmi bir ziyaret geldikleri Şili'de heyetiyle birlikte mahsur kalmıştı. Geçtiğimiz perşembe akşamı Şili'den ayrılması planlanan Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, uçak arızası nedeniyle mahsur kaldıkları Şili'den arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya heyetiyle birlikte döndü.

Ne olmuştu

Belçika'dan 60 yıl aradan sonra ilk kez Şili'ye Belçika Kralı Philippe'in liderliğinde bir heyetin gideceği duyurulmuş, Kraliçe Mathilde, Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika Bölge Hükümet başkanları, bürokratlar ve işadamlarından oluşan heyetin geçtiğimiz pazar günü Şili'ye uçması planlanırken beklenmeyen bir arıza nedeniyle gidiş bir gün gecikmeyle pazartesi gerçekleşmişti. Şili'de resmi temaslarını tamamlayan ve Perşembe akşamı dönüşü planlanan heyet, uçağın ön iniş takımlarının pistte hasar görmesi sonucu beklemeye alınmıştı.

Kral arızanın giderilmesini beklemeyi tercih etti

Arızanın giderilmesi süresinde Kral ve Kraliçe'nin başka bir tarifeli uçakla Belçika'ya dönmesi önerilmiş ancak Kral, heyeti yalnız bırakmayarak arızanın giderilmesini beklemeyi tercih etmişti. Arızanın giderilmesi ve Kral ile eşinin dönüşünün 3 günü bulması ülkede hem şaşkınlığa hem de hizmet sunan havayolu şirketine yönelik öfkeye neden oldu. Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'nun "değişim zamanı" dediği ve uçak şirketi hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Heyetin pazar sabahı Belçika'ya ulaştığı bildirilirken ilgili Bakanlar ve Bölge Başbakanlarının gündemlerinde bekleyen yoğun çalışmalarına gecikmeli olarak dönebildiği aktarıldı.

Kral ve Kraliçe'den ise konuya dair hiç bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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