Belçika Başkanı Wever Ankara'da kedi sevdi

Belçika Başkanı Bart de Wever, Ankara'da sevdiği kediyi paylaştı.

Belçika Başkanı Bart de Wever, sosyal medya hesabından 'Ankara'da karşılaştığım dostça bir Türk kedi' notuyla Ankara'da sevdiği bir kediyi paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı