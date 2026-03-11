Haberler

TBMM'de karma alt komisyon toplandı

Güncelleme:
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyonun Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker seçildi. Eker, toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 yılı raporunu inceleyeceklerini belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker seçildi.

Karma Alt Komisyon, başkanlık seçimi ile çalışma takviminin belirlenmesi için toplandı.

Toplantıda gerçekleştirilen seçimde, Karma Alt Komisyonun Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker seçildi.

Eker, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2025 yılı raporunu inceleyerek Karma Komisyona sunacaklarını belirtti.

Toplantılarda kamu denetçilerini de dinleyeceklerini aktaran Eker, ayrıca KDK'nin tavsiye kararlarına uyumun teşvik edilmesi için çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Toplantıda, komisyonun çalışma takvimi de görüşüldü.

