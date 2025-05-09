BBP ve Saadet Partisi Liderlerinden Ortak Açıklama

BBP Genel Başkanı Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile bir araya geldi

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ağırladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı konuk etti. İki lider, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Destici, Arıkan'la dostane bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sohbetin içerisinde hem Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği önemli gündem maddelerini kısa kısa da olsa değerlendirme fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra Gazze, Filistin başta olmak üzere Türk ve İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin, mazlum kardeşlerimizin durumlarını da değerlendirdik. Pakistan- Hindistan arasındaki gerilim ve savaş sayılabilecek adımların atılması, bu süreci de değerlendirdik" dedi.

Destici, Saadet Partisi ve BBP'nin Türk ve İslam coğrafyasında, Doğu Türkistan'da ve Filistin'deki olaylarda ortak fikirde olduklarını dile getirdi.

"Geçmişten beri Saadet Partisi ile yakın iletişim içerisinde olduk"

Geçmişte hem Saadet Partisi hem de Refah Partisi'yle Milli Görüş geleneği çerçevesinde her zaman yakın bir iletişim içerisinde olduklarını söyleyen Destici, "Çünkü hassasiyetlerimiz azami ölçüde ortaktır. Onun için bugün bunu bir kere daha gördük ve ben ziyaretleri için tekrar Sayın Genel Başkan'a, kıymetli Genel Başkan'a ve değerli heyetine bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem sizlerin hem vatandaşlarımızın hem de kendilerinin cumasını da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, Hindistan ve Pakistan arasındaki olayların yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konularında da ortak fikre sahip olduklarını kaydederek, "300 milyon Müslüman'ın yaşadığı, dünyada en fazla Müslüman nüfusun olduğu ülkelerden biri olan Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı kaygıyla takip ettiğimizi müzakere ettik. Yine Gazze konusunda hem İslam coğrafyasının hem de bizlerin daha fazla işler yapması gerektiğini, somut adımlar atması gerektiğini, Trump'ın Gazze'yi insansızlaştırma projesine yapacağımız ortak çalışmalarla engel olunabileceğinin müzakeresini yapmış olduk" dedi.

"Büyük Birlik Partisi'nin Saadet Partisi için özel bir yeri var"

Arıkan, BBP ile Saadet Partisi'nin geçmişteki ilişkilerine de değinerek, "Büyük Birlik Partisi'nin Saadet Partisi için özel bir yeri var. 1996-97 Refah Yolu Hükümeti döneminde çok kıymetli destekleri olmuştu. ve Büyük Birlik Partisi'nin desteğiyle o dönem Mehmetçik, El Halil şehrine gitmişti. İsrail'in yapmış olduğu katliamlar karşısında Mehmetçik bölgeye gitmiş ve İsrail katliamlarını durdurmuştu. Filistinli insanlarımız rahat bir nefes almıştı. Yine kendilerinin desteğiyle yaptığımız ekonomik çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve son kez denk bütçe yapma başarısını ortaya koymuştuk" dedi.