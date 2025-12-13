BBP'den Uzaktan Eğitim ve Planlama Sistemi Toplantısı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Eğitim ve Ar-Ge Başkanlığı tarafından partinin dijital dönüşüm süreci kapsamında 'Uzaktan Eğitim ve Planlama Sistemi' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, güncel mevzuat, yargı kararları ve hukuksal sistemde yaşanan değişiklikler ile teşkilat çalışmalarının mevcut durumu ele alındı.

Eğitim ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Çomaklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Teşkilat Başkan Yardımcısı Yüksel Karatepe sunumlarını yaparken, programın moderatörlüğünü Mehmet Kürşat Akan üstlendi. Toplantıda ayrıca, uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi, yeni dijital sistemlere entegrasyon süreci ve teşkilatlanma çalışmalarında yürütülen güncel hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.