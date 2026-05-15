Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultay tarihi belli oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP), 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran 2026 Pazar günü Ankara ATO Congresium'da yapılacağını duyurdu. MKYK toplantısında kurultay tarihi oy birliğiyle belirlendi.

BBP, kurultay sürecini resmen başlattı. 15 Mayıs 2026 tarihinde Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), en önemli gündem maddesi olan Büyük Kurultay'ın tarihini ve yerini belirledi.

Gelecek dönemin stratejilerinin ve yönetim kadrolarının şekilleneceği kurultay için MKYK üyeleri tam mutabakat sağladı. Toplantı sonrasında yapılan resmi açıklamada, Büyük Birlik Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran 2026 Pazar günü Ankara'nın önemli kongre merkezlerinden ATO Congresium'da toplanacağı duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
