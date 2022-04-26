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BBP Malatya İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

AA - Yeter Erdine - Politika
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BBP Malatya İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Malatya'da bir dizi açılış gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Malatya'da bir dizi açılış gerçekleştirdi.

BBP Malatya İl Başkanlığı, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe başkanlıkları ve Alperen Ocakları İl Başkanlığının hizmet vereceği binanın açılışı gerçekleştirildi.

Uğur Bulut, açılıştaki konuşmasında, kısa bir süre önce yapılan Malatya İl Kongresi sonucu göreve gelen İl Başkanı Abdulvahap Kahraman'ın parti içerisindeki çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini, ayrıca kurumsallık adına da çalışmalar yaptığını ifade etti.

Malatya'da ciddi bir teşkilatlanma içerisinde olduklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Abdulvahap Kahraman kardeşimiz kısa bir süre içerisinde partimize yakışır, Malatya'mıza yakışır bir bina da tesis ederek bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Cenabı Rabbil Alemin bu binanın içerisinde Malatya, ülke siyasetine, Türk-İslam alemine hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Gerek Ocak Başkanımız, gerek diğer ilçe teşkilatlarımız, gerekse il teşkilatlarımız yöneticilerini tekrardan tebrik ediyorum. Allah hayırlı, uğurlu, mübarek etsin."

Konuşmanın ardından parti binasının açılışı yapıldı.

Açılışa AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

AA / Yeter Erdine - Politika

Büyük Birlik Partisi, Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Politika, Haberler

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