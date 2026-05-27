BBP lideri Destici’den Kurban Bayramı mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında, "Çok uzun yıllardır, neredeyse hiçbir bayramı bayram tadında kutlayamadığımız bir çağı yaşıyoruz. Dünya üzerindeki Türklerin ailemiz, Müslümanların kardeşlerimiz olduğu şuurunun yanında, tüm insanlığa ve çevreye karşı sorumluluklar taşıyoruz. Gazze'de on binlerce anne ve çocuğun katledildiği, İran'da kız çocuklarının bulunduğu okul binasının bombalandığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), merkezinde çocuk istismarı olan bir yapının, neredeyse kademe kademe dünya siyasetini belirlediğinin ortaya çıktığı bir atmosferde vicdan sahiplerinin mutlu olabilmeleri çok kolay değil. Bölgemizde savaşlar devam ediyor. Maalesef, her savaşta olduğu gibi en büyük acıları, savaşların çıkmasında hiçbir payı olmayan masum siviller ödüyorlar. Doğu Türkistan ve Kırım başta olmak üzere, dünyanın çok sayıda noktasında, Türk ve Müslüman varlığı yok edilmeye çalışılıyor. Bu korkunç zulüm, zalimlerin çıkar hesapları arasında görmezden geliniyor. Kurban Bayramı'nda, öncelikle tüm dünyada, adaletin, barışın, huzurun ve sükunun hakim olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nın manevi iklimini yaşarken, çevremizde, ülkemizde, dünyada yaşananlara karşı taşıdığımız sorumlulukları hiç unutmamalıyız. Mensup olduğumuz topluma ve ihtiyaç sahiplerine dair sıkıntıları paylaşmamızla ilgili yükümlülüklerimizi en fazla, bayramlarda hatırlamalıyız. İmkanı olanların, ihtiyaç sahiplerine el uzatmasının, ibadetlerimiz kadar, kurbanlarımız kadar, mensup olduğumuz dinin gereği. Kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı ancak sevgiyle, dayanışmayla birbirimize ve değerlerimize sarılarak yenebiliriz ve yeneceğiz. Bu düşüncelerle, bugün mukaddes topraklarda hac ibadetlerini yerine getiren hacı adaylarımızın, şehit ailelerimizin, yurt içi ve yurt dışında, milletimizin güvenliği için terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin, polislerimizin, istihbarat kuruluşlarımızın mensuplarının, güvenlik korucularımızın, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm dünya mazlumlarının felaha ermesine, sağlık, huzur, birlik ve mutluluk içinde bir araya geldiğimiz aydınlık günlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı