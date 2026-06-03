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BBP lideri Destici'nin acı günü

BBP lideri Destici'nin acı günü
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici (64), Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Gecek köyünde toprağa verilecek.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici (64), hayatını kaybetti.

BBP lideri Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Halil Nural Destici'nin cenazesi, yarın öğle vakti Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. BBP'den yayımlanan taziye mesajında, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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