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BBP lideri Destici, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'deki kız çocuklarını unutmadı

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BBP Genel Başkanı Destici, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı. Mesajda Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına dikkati çeken Destici, yaşam ve eğitim hakkını vurguladı; videoda yıkıntılar arasındaki okul çantalı kız çocuğu görüntüsüne yer verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, video mesajda, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına dikkati çekerek, çocukların güven içerisinde büyüme hakkını vurguladı.

Kız çocuklarının savaş nedeniyle yarım kalan hayallerinin konu edildiği videoda, okul çantalı bir kız çocuğunun yıkıntılar arasındaki görüntülerine yer verildi.

Mesajında, kız çocuklarının yaşam ve eğitim hakkına dikkati çeken Destici, "Hiçbir kız çocuğunun kaderi savaş olmamalı. Her çocuk güven içinde büyümeyi hak eder. Çünkü bir kız çocuğunun hayali, bütün dünyanın geleceğidir. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarımızı unutmuyoruz. Gazze'de de dünyanın her yerinde de kız çocukları yaşasın, hayalleri yaşasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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