BBP lideri Destici'den tepki çeken fotoğraf karesi sonrası yeni paylaşım

BBP lideri Mustafa Destici'nin selin vurduğu Şanlıurfa'da sarı çizmesiyle gezerken, yanındaki çocuğun terlikleriyle çamur içinde yürümesi sosyal medyada tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve çocukların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkat çeken Destici, "Peki, her şeyi istismar etmeyi hayat tarzları haline getirenler bir şey yaptılar mı? Hayır. Yaptıklarından, söylediklerinden utandılar mı? Hayır. Afetler kadar bu utanmazlıkla da mücadele ediyoruz" dedi.