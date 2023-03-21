BBP lideri Destici'den tepki çeken fotoğraf karesi sonrası yeni paylaşım
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BBP lideri Mustafa Destici'nin selin vurduğu Şanlıurfa'da sarı çizmesiyle gezerken, yanındaki çocuğun terlikleriyle çamur içinde yürümesi sosyal medyada tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve çocukların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkat çeken Destici, "Peki, her şeyi istismar etmeyi hayat tarzları haline getirenler bir şey yaptılar mı? Hayır. Yaptıklarından, söylediklerinden utandılar mı? Hayır. Afetler kadar bu utanmazlıkla da mücadele ediyoruz" dedi.
Selin vurduğu Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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