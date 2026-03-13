BBP Genel Başkanı Destici: 'Ne Amerika'nın, ne İsrail'in barış adına verebilecekleri hiçbir şey yoktur'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne Amerika'nın ne İsrail'in ne insanlık adına, ne demokrasi adına, ne barış adına verebilecekleri hiçbir şey yoktur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, basın temsilcileri ve haber müdürleri ile Ankara'da iftar programı düzenledi. Programda konuşan Destici, "Bizde başkanlık divanımızı gerçekleştirirken kıymetli hocamız. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden, bilim adamlarından, ilim adamlarından İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzüldük tabii öncelikle kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, yakınlarına, tüm akademik camiasına bilim dünyasına da başsağlığı diliyorum. Daha doğrusu tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Çünkü İlber Ortaylı Türk milletinin ortak değerlerindendi. Hemen hemen toplumun her kesiminin takdirini, sevgisini kazanmış bir kişilikti. En önemli taraflarından bir tanesi tarihi milletimize sevdirdi. Yalın bir dille yazıyordu, anlaşılır bir dille yazıyordu ve anlaşılır bir dille konuşuyordu, anlatıyordu. Tarihi toplumumuza sevdiren ve tarihi gerçeklerle bizi buluşturan çok önemli bir ilim adamımızdı" diye konuştu.

İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşla alakalı konuşan Destici, "Bir savaş var. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, bu savaşın nasıl çıktığına nasıl başladığına bakarsak gerçekten dünya için, insanlık için korkutucu bir sürece girdiğimizi görüyoruz. Yani uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası kurum ve kuruluşların hiçbiri kalmamış. Hiçbiri müdahale edemiyorlar, seslerini çıkartamıyorlar dolayısıyla da iki haydut kafa kafaya vermiş dünyayı bir yangın yerine çeviriyorlar insanlığı ateşe doğru sürüklüyorlar, götürüyorlar. Şimdi ABD ve İsrail, İran'a saldırmadan birkaç gün önce İran Büyükelçisi bizleri bir yemeğe davet etmişti. Arkadaşlarımızla biz gittik işte orada İran'daki olaylar nasıl başladı gösteriler ondan sonra bu saldırılar ilk Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki saldırıları İsrail ile birlikte yani süreçle ilgili anlattı ve o anda da ABD, İran görüşmeleri devam ediyordu Cenevre ve daha sonrada Umman'da devam ediyordu. Bu süreçte de umutlu olduklarını söylüyorlardı ama ertesi gün ya da bir gün sonra bir anda ABD ve İsrail saldırıya geçti ve neticede bir devlet lideri hem de aynı zamanda bir dini lider sadece İran halkının değil dünyadaki bütün Şiaların, Şiilik mezhebine mensup Yemen'dekilerin de, Irak'takilerin de, Suriye'dekilerin de pek çok noktadaki insanların da dini lideri konumunda olan birisini bombalayarak suikast ederek de öldürdüler yakınlarıyla beraber" şeklinde konuştu.

Amerika ve İsrail'in demokrasi ve barış adına verebilecekleri hiçbir şey olmadığını ifade eden Destici, "Ne Amerika'nın, ne İsrail'in ne insanlık adına, ne demokrasi adına, ne barış adına verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Dediğim gibi iki ülke ki İsrail'e ülke bile diyemeyiz Amerika Birleşik Devletleri de şu anda adeta bir kovboy ya da haydut tarafından yönetilmektedir. Ben bunun uzun süreli gidebileceğine de şahsen düşünmüyorum, inanmıyorum. Birde işin şu yönü var doğru savaş stratejisi aslında aklı olanlar ya da bunu ortaya koyanlar aslında savaşın nerede biteceğini de bitirileceğini de hesaplamış olması gerekir. Bu savaş nerede duracak ve nerede bitecek. Ama benim şu anda gördüğüm Amerika'nın şu anda Trump'ın en azından böyle bir stratejisi olmadığını görüyorum zaten İsrail, Netenyahu sonuna kadar gitsin istiyor. Yani her yer yıkılsın istiyo, herkes ölsün istiyor kendileri dışında. Tabii böyle bir strateji akıl yoksa benim gördüğüm Amerika 5-6 günde bu işi bitirecekti İran teslim olacaktı anlaşacaktı ama gözüküyor ki İran teslim olmuyor ve anlaşmıyor şu anda" sözlerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı