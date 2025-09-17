BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, televizyon ekranlarında yayınlanan bazı yapımların milli ve manevi değerleri hedef aldığını söyleyerek sert eleştirilerde bulundu. Özellikle 'Kızılcık Şerbeti' dizisini hedef alan Destici, bu yapımın Türk aile yapısını yıkmayı amaçladığını savundu.

AİLENİN ÖNEMİNE VURGU

Destici, Müslüman Türk milletinin tarih boyunca en büyük gücünü sağlam aile yapısından aldığını belirterek, "Bu milletin harcı imanla yoğrulmuştur. Aile kurumunu yıkmaya yönelik girişimler, milletimizin varlığına saldırıdır" dedi.

"BU AÇIKÇA BİR OPERASYONDUR"

Son dönemlerde tepkilerin odağındaki 'Kızılcık Şerbeti' dizisini doğrudan hedef alan BBP lideri, "Evli insanların gayrimeşru ilişkiler içerisinde resmedilmesi Türk aile yapısına indirilmiş en büyük darbedir. Bu rezaletin adı sanat olamaz, bu açıkça bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMAN TÜRK KADININA SALDIRI"

Dizide Müslüman Türk kadınını hedef alan sahnelerin de kabul edilemez olduğunu belirten Destici, "Kadınlarımızı gayrimeşru ilişkilerin figürü haline getiren bu zihniyet, Türk kadınının onuruna yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.

AZERBAYCAN'A HAKARET TEPKİSİ

BBP Genel Başkanı, dizide Azerbaycan'a ait bir türkünün çirkin sahnede kullanılmasını da sert sözlerle eleştirdi. Bu durumun yalnızca Türkiye'deki aile yapısına değil, "dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik de hakaret" olduğunu vurguladı.

"YAYINDAN KALDIRILSIN" ÇAĞRISI

Destici, dizinin Türk dünyası için bir "fitne girişimi" olduğunu savunarak, RTÜK ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu: "Bu ihanet yuvası olan dizi derhal yayından kaldırılmalıdır. TMSF'ye geçen kanalın yöneticileri de bu konuda sorumluluk almalı. Aksi takdirde el koymanın anlamı olmaz."

"MİLLETİN VİCDANI BU REZİLLİĞİ REDDEDİYOR"

BBP lideri, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Bizim için aile mukaddestir, değerlerimiz kırmızı çizgimizdir. Aziz milletimiz köklerine ve değerlerine uzanan kirli elleri asla affetmeyecek."