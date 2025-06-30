BBP Genel Sekreteri Yelis'ten Madımak Yangını Açıklaması

BBP Genel Sekreteri Yelis'ten Madımak Yangını Açıklaması
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Doğu Perinçek'in Madımak Oteli yangını ile partilerini ilişkilendirmesini kınadı. Yelis, partisinin bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını, Madımak'ta mahsur kalanların BBP üyeleri tarafından kurtarıldığını belirtti ve yaşananların marjinal suç örgütleri arasındaki hesaplaşmalarla karıştırılamayacağını ifade etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, " Büyük Birlik Partisi, geçmişte Türkiye'yi sömürgeleştirmek için, çok sayıda yabancı istihbarat kuruluşu, terör örgütü ve terör eylemiyle suç ortaklığı olan; içlerinde Türk Milliyetçilerinin de yer aldığı sayısız vatandaşımızın katledilmesinde sorumluluğu bulunan marjinal suç örgütlerinin mensuplarının, kendi aralarındaki hesaplaşmalarının malzemesi değildir." dedi.

BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Perinçek'in, katıldığı bir televizyon programında, cumhuriyet tarihimizin en hazin hadiselerinden biri olan, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen ve hepimizi üzen Madımak Oteli yangınıyla partimizi ilişkilendirmeye çalışmasını hayretle izledik. Yaşanan faciadan henüz 6 ay önce kurulmuş olan Büyük Birlik Partisi ve Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı, sadece olayların engellenmesine yönelik gayretleri ve otelde mahsur kalanların kurtarılmasıyla anılabilir. Tekrar edelim, otelde mahsur kalanların önemli bir kısmı (36 kişi) Büyük Birlik Partisi mensupları tarafından Sivas il binasına alınarak kurtarılmış, emniyet güçleri kontrolü sağlayana kadar Büyük Birlik Partisi Sivas İl başkanlığında misafir edilmişlerdir. Başta mağdurlar olmak üzere, yaşananlara şahit olan herkes, aradan geçen 30 yılı aşkın sürede, bu durumu bütün açıklığıyla ortaya koymuştur" dedi.

'YASAL HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK ÜZERE KINIYORUZ'

Konuyla ilgili yargılanan ya da ceza alanlar arasında bir tek BBP mensubu olmadığını belirten Yelis, "Büyük Birlik Partisi, geçmişte Türkiye'yi sömürgeleştirmek için, çok sayıda yabancı istihbarat kuruluşu, terör örgütü ve terör eylemiyle suç ortaklığı olan, içlerinde Türk Milliyetçilerinin de yer aldığı sayısız vatandaşımızın katledilmesinde sorumluluğu bulunan marjinal suç örgütlerinin mensuplarının, kendi aralarındaki hesaplaşmalarının malzemesi değildir. Bu gerçekler herkes tarafından bilinmesine rağmen, büyük bir iftirayla partimizin isminin bu menfur hadiseyle ilişkilendirilmesini yasal haklarımız saklı kalmak üzere kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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