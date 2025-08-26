BBP'li Şenol Dinç, Batı Trakya'da Soydaşlarıyla Buluştu

BBP'li Şenol Dinç, Batı Trakya'da Soydaşlarıyla Buluştu
BÜYÜK Birlik Partisi Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya geldi, ezan okudu ve namaz kıldırdı. Dinç, Batı Trakya'daki Türk nüfusu ile olan bağlarının önemine vurgu yaptı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Seymen ve Demirbeyli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

BBP'li Şenol Dinç, Batı Trakya'yı ziyaret etti. Başkan Dinç, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Dinç, ziyaretleri sonrası ezan okudu, öğle namazı kıldırdı. Cami buluşmalarında vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek taleplerini de Dinç'e iletti. Dinç, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Gümülcine'de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek "Batı Trakya'daki soydaşlarımızla aynı gönül bağını paylaşmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizler için çok kıymetli. Bizi en içten şekilde karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
