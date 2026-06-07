Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi
Büyük Birlik Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Mustafa Destici, 892 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) 13'üncü Olağan Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) 13'üncü Olağan Kurultayı ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultay öncesinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ATO Congresium'un önünde selamlaşma konuşmasını gerçekleştirdi. Destici'nin salona gelmesiyle başlayan kurultayda divan üyeleri belirlendi. Ardından Destici açılış konuşması gerçekleştirdi ve oy sayım işlemine geçildi.
Tek aday olan Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Kullanılan 892 oyun tamamı geçerli sayıldı. - ANKARA