BBP'li Gürbüz: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kürdistan diye bir bölge yoktur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Süper Lig'e çıkan Amed spor ile ilgili olarak; "Buradan açıkça söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kürdistan diye bir bölge, coğrafya, siyasi yapı yoktur" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen BBP Kayseri Olağan İl Kongresine BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Satılmış, İl Başkanı Mustafa Dirmen, Sivaslılar Konfederasyonu Başkanı İsa Gün katıldı. Kuran tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlığına seçilen Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ile Kongre başlatıldı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren İl Başkanı Mustafa Dirmen; "Bugün burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimiz bir kez daha hayırlıyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisini, millet sevdasının ve dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlunun bize bıraktığı bu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayseri'miz kadim bir Türk-İslam şehridir. Bizle bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz, kapımız herkese açık olacak" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz ise kongrede yaptığı konuşmada Süper Lige yükselen Amed spor'a tepki gösterdi. Gürbüz; "Bu milletin sabrını hiç kimse test etmeye kalkışmamalıdır. Bugün sadece güvenliğimiz değil, milli birliğimiz de hedef alınmaktadır. Bazı ocaklar çıkıp Türkiye'nin spor kulübünü 'kürdistanın' takımı olarak tanımlayacak kadar pervasızlaşmıştır. Buradan açıkça söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 'kürdistan' diye bir bölge, coğrafya, siyasi yapı yoktur. Türkiye'nin takımı Türkiye'nindir. Bu bayrağın altına oynayan herkes bu bayrağa saygı göstermek zorundadır. Eğer ki birileri bu ülkenin bayrağını ve adını kabul etmiyorsa, kendilerini ait hissettikleri yerde var olmaya çalışsınlar. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini inkar edenlerin değil sahip çıkanların devletidir. Bu mesele bir spor meselesi değildir, doğrudan milli egemenlik meselesidir. Biz bu konuda ger adım atmayız. Bu adımlar ihaneti normalleştirme adımlarıdır. Bu konuda gaflete düşenler olsa da Büyük Birlik ailesi olarak biz mili değerlerimizi, duruşumuzu ve irademizi korumaya bu konudaki saldırı ve tacizleri bertaraf etmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, tek liste ile genel kurula giren Mustafa Dirmen, BBP Kayseri İl Başkanlığı'na seçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı