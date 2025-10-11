BBP Karabük İl Başkanı Kesgin'den Terörle Mücadele Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, terör ve terörizme ilişkin görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Kesgin, terörün her türlüsünü kesinlikle reddettiklerini ve teröre af ya da muafiyet sağlanmasına karşı olduklarını belirtti.

Kesgin, yaptığı yazılı açıklamada, terörün yaş, cinsiyet, meslek ayırımı gözetmeksizin sivilleri hedef alan vahşi bir eylem biçimi olduğunu vurguladı. " Terör ; yaşlı, kadın, çocuk, hamile, öğretmen, öğrenci, asker ve polise yönelik katliamları kapsayan, toplumun huzurunu bozan suçların bütünüdür" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, PKK ve benzeri yapılanmaların Türkiye'ye ve millete yaptıkları zararlar hatırlatılarak, teröre karşı kararlı duruşun önemine işaret edildi. Kesgin, "Büyük Birlik Partisi ve bizler, millet vicdanını inciten hiçbir girişimin içinde veya yanında olmayacağız. Bizim tarafımız; milletimizin huzuru, birlik ve bütünlüğüdür" dedi.

Kesgin ayrıca, geçmişte uygulanan çözüm süreçlerine dair eleştirilerini paylaştı ve bu tür süreçlerin ülkeye ağır maliyetler getirdiğini savundu. "Böyle süreçlerin sonuçları değerlendirilmeli; ülkemizin güvenliği ve birliği her şeyin üstünde tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Kesgin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapıldı ve milli kurumlara saygı çağrısı yapıldı. Kesgin, son olarak partisi adına terörle mücadelede hukukun ve devlet otoritesinin etkin şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. - KARABÜK