BBP Genel Sekreteri Yelis'ten, Perinçek'in Sivas olaylarıyla ilgili açıklamalarına tepki Açıklaması

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bir televizyon programında, 2 Temmuz 1993'teki Sivas olaylarıyla partilerini ilişkilendirmeye çalıştığını belirterek, bu durumu kınadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, bir televizyon programında, 2 Temmuz 1993'teki Sivas olaylarıyla partilerini ilişkilendirmeye çalıştığını belirterek, bu durumu kınadı.

Yelis, yaptığı yazılı açıklamada, Perinçek'in katıldığı bir televizyon programındaki BBP'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamasında "Doğu Perinçek'in, Cumhuriyet tarihimizin en hazin hadiselerinden biri olan, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen ve hepimizi üzen Madımak Oteli yangınıyla partimizi ilişkilendirmeye çalışmasını hayretle izledik." ifadelerine yer veren Yelis, şöyle devam etti:

"Yaşanan faciadan henüz 6 ay önce kurulmuş olan Büyük Birlik Partisi ve Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı, sadece olayların engellenmesine yönelik gayretleri ve otelde mahsur kalanların kurtarılmasıyla anılabilir. Tekrar edelim, otelde mahsur kalanların önemli bir kısmı (36 kişi) Büyük Birlik Partisi mensupları tarafından Sivas il binasına alınarak kurtarılmış, emniyet güçleri kontrolü sağlayana kadar Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı'nda misafir edilmişlerdir. Başta mağdurlar olmak üzere yaşananlara şahit olan herkes, aradan geçen 30 yılı aşkın sürede, bu durumu bütün açıklığıyla ortaya koymuştur."

Yelis, konuyla ilgili yargılanan ya da ceza alanlar arasında BBP mensubu olmadığına işaret ederek, "Bu gerçekler herkes tarafından bilinmesine rağmen büyük bir iftirayla partimizin isminin bu menfur hadiseyle ilişkilendirilmesini yasal haklarımız saklı kalmak üzere kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
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