BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu. Partililerle birlikte Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bırakan Destici, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu.

Partililerle birlikte Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bırakan Destici, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Destici, tüm Müslümanların bayramını kutladı, bu bayramın da birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesini temenni etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anan ve acılı ailelere sabır dileyen Destici, "Devletimiz güçlü. İttifakımız, hükümetimiz, gereken tüm tedbirleri aldı. Şu anda mağduriyetlerin önemli bir kısmı giderildi. Kalıcı konutlar inşa ediliyor. Onlar da süratle yapılıyor. İnşallah onlar da en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilecektir ve hayat normale dönecektir." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili yargı süreçleri bulunduğunu ifade eden Destici, başından itibaren bu süreçleri takip ettiklerini belirtti ve şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili de yeni mahkemeler açılacaktır, soruşturmalar tamamlanacaktır. Bu meselede kimin kastı, kusuru, hatası, ihmali varsa mutlaka ama mutlaka yargı önüne çıkarılacak ve hesabını verecektir. Biz bu hadisenin peşini hiçbir zaman bırakmadık ve tüm şüpheler ortadan kaldırılıp her şey aydınlanana kadar da bırakmayacağımızı bir kez daha buradan da ifade etmek istiyorum.

Tekrar şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı, onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstündağ'ı, Yüksel Yancı'yı, Murat Çetinkaya'yı, İsmail Güneş'i, pilot Mustafa Kaya İstektepe'yi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz."