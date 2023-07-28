BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İHA ve SİHA'lar Terörle Mücadelede Önemli Rol Oynuyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK terör örgütüyle son yıllarda yapılan mücadele sonrasında önemli bir başarı elde edildiğini belirtti. Destici, bu mücadelede İHA ve SİHA'ların önemli bir yol oynadığını söyledi. Ayrıca, Destici orman yangınlarına dikkat çekerek emekli maaşlarının artması gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK terör örgütüyle son yıllarda yapılan mücadele sonrasında önemli bir başarı elde edildiğini belirtti. Destici, bu mücadelede İHA ve Siha'ların önemli bir yol oynadığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Toplantıya Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de iştirak etti. Balıkesir il toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Destici, gündemdeki konuları değerlendirdi.