BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hocalı Katliamı Uluslararası İlişkiler İçin Önemli Derslerle Doludur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hocalı Katliamı, tek başına, Türkler ve Müslümanlar söz konusu olduğunda, uluslararası ilişkilerin, diplomasinin, ne şekilde ve hangi mantık düzleminde seyrettiğiyle ilgili çok önemli derslerle doludur." dedi.

Alperen Ocaklarınca ATO Meclis Salonu'nda "Hocalı Katliamı Anma Programı" düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, Hocalı Katliamı'nın anlatıldığı sunum yapıldı.

Daha sonra konuşan Destici, katliamda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Destici, katliamın yakın tarihin en korkunç olaylarından biri olduğunu belirterek, Ermeni güçlerinin 613 Azerbaycan Türkü'nü katlettiğini, 487 kişiyi yaraladığını anlattı.

Birçok kişinin yakıldığının, gözlerinin oyulduğunun, başlarının kesildiğinin belirlendiğini ifade eden Destici, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün olayları doğruladığını ve "katliam" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Karabağ'ın 30 yıla yakın süre işgal altında kalmasına rağmen, uluslararası kuruluşların, bölgeye ve katliamın faili Ermenistan'a yaptırım uygulamadığını kaydeden Destici, "Hocalı Katliamı, tek başına, Türkler ve Müslümanlar söz konusu olduğunda uluslararası ilişkilerin, diplomasinin ne şekilde ve hangi mantık düzleminde seyrettiğiyle ilgili çok önemli derslerle doludur." diye konuştu.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman da Ermenistan'ın tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın Birleşmiş Milletler ve Batı devletlerinin dikkatini çekmediğini ifade etti.

Kocaman, "Biz Alperenler olarak inanıyoruz ki bugün Karabağ'da dalgalanan şanlı Türk bayrağı daha nice zaferlerin habercisi olacaktır." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise programı düzenleyen Alperen Ocaklarına ve BBP yetkililerine teşekkür etti.

Memmedov, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak dayanışmayla 30 yıldır devam eden problemleri bir yılda çözme imkanı elde ettiklerini söyledi.