BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dursun Çağlayan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı
Politika Haberleri
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dursun Çağlayan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı. Destici, merhumun yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dursun Çağlayan'ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.
Dursun Çağlayan'ın ağabeyi Abdurrahman Çağlayan'ın cenazesi için Arnavutköy Hacı Ali Birinci Camisi'ne düzenlenen cenaze töreninde Destici, merhumun yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Cenaze törenine Destici'nin yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Çağlayan'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.
Abdurrahman Çağlayan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Haraççı Mezarlığı'nda toprağa verildi.