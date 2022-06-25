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BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta partisinin il binasını açtı Açıklaması

AA - Mehmet Çalık - Politika
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BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta partisinin il binasını açtı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, orman yakanlar için daha ağır cezalar uygulanması gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, orman yakanlar için daha ağır cezalar uygulanması gerektiğini belirtti.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını yapan Destici, İl Başkanı Erhan Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye'yi yönetebilecek tecrübe, akıl ve kadrolara sahip olduklarını, 2021'den bu yana üye sayısını yüzde 300'ün üzerinde artırdıklarını söyledi.

Yüksek enflasyona karşı asgari ücretin artırılması ve 3600 ek gösterge gibi sorunların çözümü noktasında gayret gösterdiklerini bildiren Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının da çözümünü arzu ettiklerini ifade etti.

Marmaris'teki orman yangınına dikkati çeken Destici, yangını çıkaran kişinin ailevi sebep öne sürdüğünü ancak bunun kendisine inandırıcı gelmediğini söyledi.

Konunun derinlemesine soruşturulması ve bir talimat sonucu çıkarıldığı belirlenirse bu talimatı verenlerden hesap sorulması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Binlerce hektar ormanımız yanmıştır ve yanmaya devam etmektedir. Yani bunun cezası 3-5 sene yatıp çıkmak olmamalıdır. Çok ağır cezalar getirilmelidir. Ormanlar yok edilmiştir. O ormanların içinde binlerce, yüzbinlerce hayvan hayatını kaybetmiştir. Yani dışarıda Türkiye'nin, bir taraftan terörle bir taraftan orman yangınlarıyla bir taraftan pandemiyle mücadele eden bir ülke olduğu görüntüsü verilerek ekonomik olarak daha zor bir süreç yaşaması arzu edilmektedir. Bunlara fırsat verilmemelidir. "

Destici, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

AA / Mehmet Çalık - Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Türkiye Uşak Politika Haberler

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