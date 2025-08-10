Destici: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Gazze'de, terörist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu başta olmak üzere savaş kabinesi soykırım yapmaktadır. 20 binden fazla masum çocuğu katletmiştir. Bugün yüz binlercesini de açlığa mahkum etmektedir." dedi.

Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP İzmit İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde konuşan Destici, 10 Ağustos 1915 Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitleri rahmetle andı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiğini anımsatan Destici, "Gazze'de, terörist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu başta olmak üzere savaş kabinesi soykırım yapmaktadır. 20 binden fazla masum çocuğu katletmiştir. Bugün yüz binlercesini de açlığa mahkum etmektedir. Çocuklarımız açlıktan hayatını kaybetmektedir. Pek çoğu adeta bir deri bir kemik kalmıştır. O görüntüleri izlemeye hiçbirimizin yüreği tahammül edememektedir." diye konuştu.

Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının önlenmesi için gereken uluslararası adımların atılmadığına, kural tanımayan İsrail'in uluslararası hukuka uymadığına dikkati çekti.

İsrail'in durdurulabilmesi için emin adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Destici, İslam İşbirliği Teşkilatının bir araya gelip Gazze'ye yardım edilmesi amacıyla kararlar alması ve bu kararların yürürlüğe sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Destici, Batılı ülkelerin yönetimlerinin zulme sessiz kalıp yalnızca seyrettiğini belirterek, "Artık Gazze'deki kardeşlerimizin de dayanacak gücü kalmamıştır. Terörist ve Siyonist İsrail orayı tamamen işgal etmeyi planlamaktadır ve bunun kararını almıştır. Diğer dünya ülkeleri bunu seyrediyor ama bunu İslam dünyası seyredemez, Türk dünyası seyredemez, bunu 'Ben Müslümanım.' diyen kimse seyredemez." şeklinde konuştu.

"PKK'nın tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması gerekir"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısının devam ettiğini söyledi.

Destici, 2015'ten sonra başlatılan mücadeleyle Türkiye'de terörist kalmadığına işaret ederek, "Savunma sanayisinde atılan adımlar bu süreçte önemli rol oynadı. İçeride zaten terörist kalmadı. İçeride siyasi bölücüler var. İmralı canisi var, elebaşılar var. Bu süreç başladığında 'Müzakeresiz, pazarlıksız, şartsız silah bırakacaklar ve kendilerini feshedecekler.' denildi. Buna kimse 'hayır' demez ama şimdi bakıyoruz içerideki İmralı canisi 'Ben baş müzakereciyim.' diyor. Olmayan müzakerenin baş müzakerecisi olur mu arkadaşlar?" değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te kurulacak komisyona da değinen Destici, "Bu tür süreçlerin en önemli özelliği şeffaf olmasıdır. Halkın, milletin olup biteni mutlaka duyması ve görmesi gerekir. Onaylar ya da onaylamaz, o milletin vereceği bir karardır. Kapalı kapılar arkasından gizli oturumlar yapılarak bir milletin geleceği tayin edilemez. Millet buna müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

Destici, komisyonun, PKK'nın tüm organlarının silah bırakmasının ardından kurulması gerektiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK hala Suriye'de, İran'da, Irak'ta silahlı güçleriyle tüm varlığıyla kendisini muhafaza ederken, böyle bir komisyonun çalışmasından bence sonuç alınamaz. Milletimiz bunu kabul etmez. Onun için önce yapılacak olan, en başta söylendiği gibi PKK'nın tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması ve tüm unsurlarının kendisini feshetmesi gerekir. Hatta daha önce de söyledim, sözde DEM Parti var ya, onun da kendini feshetmesi gerekir. Bunun başka yolu da yoktur."

Battal Gazi Moğultay'ın ilçe başkanı seçildiği kongreye, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, siyasi partilerin ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.