Üye Girişi
Haberler
'Kürtlerin kontrolündeki bölgeler entegre edilecek' demişti! Suriye'nin yeni savunma bakanı oldu
Suriye'de kritik gelişme! HTŞ Komutanı, yeni savunma bakanı oldu
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
Yeni bakanın yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar

BBP Genel Başkanı Destici: Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Gerekiyor

BBP Genel Başkanı Destici: Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Gerekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil ve demokratik bir anayasa çağrısında bulunarak, Türkiye'nin mevcut cunta anayasasından kurtulması gerektiğini ifade etti. Destici, aile yapısını korumanın önemine vurgu yaparak, Türk kimliğini gözeten bir anayasanın gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, geçmişte dindarlara yapılan zulümlerin hatırlatıldığı konuşmasında, aile değerlerinin toplumun temeli olduğuna dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil ve demokratik bir anayasadan yana olduklarını belirterek, " Türkiye'nin behemehal, ivedilikle bu darbecilerin yaptığı cunta anayasasından kurtulması gerektiğini düşündük." dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen BBP Karadeniz Çalıştayı'nda, toplumdaki şiddet ve aile yapısını bozan olaylarının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaları toplantıda ele alacaklarını söyledi.

Kuruldukları günden bugüne sivil ve demokratik bir anayasadan yana olduklarını ifade eden Destici, "Biz hep sivil, demokratik bir anayasadan yanayız. Türkiye'nin behemehal, ivedilikle bu darbecilerin yaptığı cunta anayasasından kurtulması gerektiğini düşündük. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ilgililerle meclis başta olmak üzere paylaştık ve bugüne kadar gerçekleştirilen anayasa değişikliklerinin de neredeyse tamamına hem meclis içindeki oylamalarda hem de halk oylamalarında 'evet' demiş bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Destici, partisinin kuruluş felsefesi ve ilkeleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni anayasaya 'evet' diyoruz, 'darbe anayasasından kurtulalım' diyoruz, 'demokratik sivil bir anayasa' diyoruz ama toplumu bölecek, toplumu etnik kökenlere ayıracak, Türk kimliğinin yanına yeni kimlikler koyacak, bu milletin inancına, kültürüne aykırı maddeler içerecek ya da bizim dilimizin yanına yeni bir dil, bayrağımızın yanına yeni bir dil koyacak, birtakım eyalet söylentileri bunlara Büyük Birlik Partisi'nin kapısı da gönlü de düşüncesi de kapalı."

"Bizim için aile kutsaldır ve asla aileden vazgeçmeyiz"

Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen, Türk kimliğini muhafaza eden ve Anadolu'daki inançları garanti altına alacak bir anayasanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de geçmişte laiklik adı altında dindarlara zulüm yapıldığını anlatan Destici, "Herkes istediği dine inanabilir ve bunu genel ahlaka tabii ki uygun olmak üzere elbette yaşayabilir. Bunu yaşamasına hiç kimse karşı çıkamaz. Ama biz ne gördük; Yaşantıyla ilgili birtakım engellemeler hatta dayatmalar gördük. Bunların hepsini yaşadık." dedi.

Destici, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin birliğini öncelediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanların fert olarak kendi inançlarıyla yaşamalarını, onlara saygı duyulmasını ve toplum olarak da ahlaklı, aile yapısına sahip çıkmış bir anayasa istiyoruz. Aile yoksa devlet de yok. Aile yoksa ülke de yok. Aile yoksa millet de yok. Aile yoksa Türklük de yok. Aile yoksa İslam da yok. Onun için bizim için aile kutsaldır ve asla aileden vazgeçmeyiz."

Partisinin Araklı İlçe Teşkilatı binasının açılışına da katılan Destici, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Köprübaşı ilçesindeki kabrini ziyaret etti, ailesiyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Politika
img

ABD savaş uçakları Yemen'i vurdu!
img

Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
img

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
Beşiktaş formasını imzalayan bu kişi Süper Lig hakemi
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Barcelona Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Barcelona Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.