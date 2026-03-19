BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah önümüzdeki ramazanlarda bütün bu zulüm ve esaret altındaki Türk ve İslam toprakları, Türk soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz kurtuluşa ererler ve güzel bir ramazan yaşarız." dedi.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 17. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Yazıcıoğlu'nun, hayatını inandığı dava uğruna adadığını vurgulayan Destici, "Davasının iki ana gayesi vardı. Birincisi Rıza-i İlahiye, Allah'ın rızasını kazanmak. İkincisi de milletine ve devletine, İslam'a, inançlarına, milletine, Türklüğe hizmet etmekti ve hayatı boyunca da bunu tereddütsüz bir şekilde gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun büyük bedeller ödediğini, cezaevinde uzun yıllar kaldığını ancak inancından ve mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun yalnızca Türkiye'de değil, Bosna'dan Çeçenistan'a, Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada mazlumların yanında yer aldığını belirten Destici, "Bize emanet ettiği bayrağı, partisini, ocağını ayakta tutarak daha da güçlendirerek hem Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun hem de hepimizin davası olan İ'la-yi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasında yürümeye devam ediyoruz. BBP, Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin inandığı değerlerden taviz vermeden yoluna devam edecek." diye konuştu.

"Önümüzdeki ramazanlarda inşallah Müslüman kardeşlerimiz kurtuluşa ererler"

İslam dünyasının farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve zulümlere de dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam dünyasının pek çok noktasında maalesef ramazanı da kan ve gözyaşıyla geride bırakıyoruz. İnşallah önümüzdeki ramazanlarda bütün bu zulüm ve esaret altındaki Türk ve İslam toprakları, Türk soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz inşallah kurtuluşa ererler ve güzel bir ramazan yaşarız. ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin, emperyalistlerin saldırısı altında olan Filistin'e, Gazze'ye, Lübnan'a, İran'daki masum insanlara Cenabıhak yar ve yardımcı olsun."

Ramazan ayının son günlerine gelindiğini hatırlatan Destici, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın barış ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Destici, bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna da işaret ederek, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.