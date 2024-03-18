BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylık yolu açılabilir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak elbette Cumhurbaşkanımızın devam etmesinden yanayız ama Anayasamız iki kere seçilmeyi öngörüyor. ya yeni bir Anayasa değişikliği ile tekrar seçilmesinin yolu açılabilir ya da bir erken seçimle 2028'den en az bir sene önce yapılacak bir erken seçim kararı olursa, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylık yolu açılabilir. Ben bunları da mümkün görüyorum." dedi.

Destici, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Destici, Etimesgut'un kendisinin ikamet ettiği ilçe olduğunu, adaylarının bulunduğu ilçelerde iyi sonuçlar alınacağını ümit ettiklerini belirtti.

BBP'nin kurulduğu günden beri verdiği sözlerin arkasında durarak, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğini söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Eğer bir ittifak içinde bulunuyorsanız, bu ittifakı da devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek yapıyorsanız o zaman her şey siyasi menfaat olmaz. Biz, hep bu değerlerimizi öne koyduk ve partimizden önce, 'devletim', 'ülkem' ve 'milletim' dedik. Asla bölücü bir tavır içerisinde bulunmadık ve bulunmayız. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda bunu hiç doğru bulmuyoruz. Bazıları, bunun bir yerel seçim olduğunu ve bunun bir genel seçimle kıyaslanmaması gerektiğini ifade ediyorlar ama durum hiç öyle değil. Çünkü karşımızdaki blok her ne kadar ittifakları dağılmış gibi gözükse de yine bir blok var ve bloğun başında Cumhuriyet Halk Partisi, hatta bunun üstünde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun canıgönülden işbirliği yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti var."

"Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylık yolu açılabilir"

BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamalarıyla ilgili AA muhabirinin sorusunu da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 yıldır Türkiye'yi başarıyla yönettiğini belirten Destici, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak elbette Cumhurbaşkanımızın devam etmesinden yanayız ama Anayasamız iki kere seçilmeyi öngörüyor. ya yeni bir Anayasa değişikliği ile tekrar seçilmesinin yolu açılabilir ya da bir erken seçimle 2028'den en az bir sene önce yapılacak bir erken seçim kararı olursa, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylık yolu açılabilir. Ben bunları da mümkün görüyorum. Herkesin Anayasa'ya uyma gibi bir yükümlülüğü vardır ama Anayasa'yı da Meclis ve millet yapar. Meclisimiz ya da milletimiz Anayasayı değiştirirse elbette yeniden aday olma hakkı elde edebilir. "

Destici, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu ve seçim otobüsüyle halkı selamladı. Destici'ye, partisinin Etimesgut Belediye Başkan adayı Muhammet Sadık Yılmaz ve parti üyeleri de eşlik etti.