BBP lideri Destici'den, Nur Dağı'nda Türk bayraklı mesaj

BBP lideri Destici'den, Nur Dağı'nda Türk bayraklı mesaj
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk bayrağına yönelik provokasyonlara Nur Dağı'ndan tepki gösterdi. Bayrağın geçmişte ve bugün İslam'ın sancağı olduğunu vurgulayan Destici, bu tür saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirtti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk bayrağını hedef alan provokasyona Nur Dağı'ndan Türk bayrağı sallayarak tepki gösterdi.

Destici, al bayrağın bin yılı aşkın süredir İslam'ın ve milletin sancaktarlığını yaptığını belirterek, bayrağa yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası önünde açıklamalarda bulunan Destici, "Türk bayrağı üç kıtada ilay-ı kelimetullah için dalgalanmaktadır. Bu bayrak on asırdan fazla bir süredir İslam'ın da sancağı olmuştur. Atalarımız, ecdadımız üç kıtada bu bayrakla at koşturdu. Buraya gelen hacılarımız, umrecilerimiz de bunu biliyor ve Türk bayrağına bu yüzden büyük bir saygı gösteriyorlar. Bayrağa yönelik saldırılar büyük bir ihanettir. Maalesef içimizdeki hainler hala bunu anlayabilmiş değil. Utanmazca, hayasızca, ahlaksızca büyük bir hainlik yaparak bu bayrağımızı indirmeye, çiğnemeye, yakmaya kalkıyorlar. Bu bayrağı yakanların gün geldiğinde yanacağını, bu bayrağı ayaklar altına alanların gün geldiğinde ayaklar altına alınacağını yani bu bayrağa uzanan ellerin kırılacağını da herkes bilsin. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da böyle olacak. Allah bizleri imandan, Kur'an'dan ve al bayrağımızdan ayırmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
RTÜK'ün radarına takılacak dans
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu