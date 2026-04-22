BBP Genel Başkanı Destici, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, Avrupa'da elde edilen tarihi başarı sonrası milli güreşçi Kayaalp ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile telefonda görüştü.

Elde edilen başarıların Türk milletine büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Destici, "Milletimizin yüzünü güldürdüğünüz için sizleri yürekten kutluyorum. Al bayrağımızı dalgalandırdığınız her an bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kayaalp ve Akgül ise Destici'ye tebrikleri için teşekkür ederek, Türk güreşini daha ileriye taşımak adına çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.