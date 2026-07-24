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Destici: Mescid-i Aksa siyasi hesapların deneme alanı değildir

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- "İsrail yönetimi şunu artık anlamalıdır, Mescid-i Aksa sizin siyasi hesaplarınızın, işgal politikalarınızın ve fanatik hayallerinizin deneme alanı değildir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin, "İsrail yönetimi şunu artık anlamalıdır, Mescid-i Aksa sizin siyasi hesaplarınızın, işgal politikalarınızın ve fanatik hayallerinizin deneme alanı değildir." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa'nın tarihi, hukuki ve dini statüsünü hedef alan son derece tehlikeli bir provokasyona imza attığını belirtti.

İsrail polisinin koruması altında binlerce fanatiğin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, avluda dini ritüeller gerçekleştirilmesi ve İsrail bayrağı açılmasının tesadüfi veya münferit bir hadise olmadığının altını çizen Destici, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili Amit Halevi'nin de bu girişimlere bizzat katılmasının, yaşananların doğrudan İsrail siyasetinin en aşırı unsurları tarafından himaye edilen sistematik bir oldubitti politikasının parçası olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimi şunu artık anlamalıdır, Mescid-i Aksa sizin siyasi hesaplarınızın, işgal politikalarınızın ve fanatik hayallerinizin deneme alanı değildir. Kudüs'ün tarihi ve manevi kimliğini polis gücüyle, baskınlarla ve fiili durumlar oluşturarak değiştiremezsiniz. Gazze'de insanları evlerinden ve topraklarından koparan zihniyet ile bugün Mescid-i Aksa'nın statüsünü aşındırmaya çalışan zihniyet aynıdır. Bunun adı barış arayışı değil, işgali derinleştirmek, gerilimi büyütmek ve bölgeyi sonu öngörülemeyecek yeni çatışmaların içine sürüklemektir."

Kaynak: AA
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