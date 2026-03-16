BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da iftar programına katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, ilçede deprem sonrası yaşanan sorunların çözümü için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gazze'de yaşananlara da değinen Destici, şöyle konuştu:

"Terörist İsrail'in soykırımı nedeniyle Gazze'de yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Bunun 30 binden fazlası çocuk, 30 binden fazlası kadın. Cenabı hak onlara rahmet eylesin bu zalimleri Kahhar adıyla kahreylesin. Şimdi de Amerika ile birlikte İran'a saldırıyorlar. İran ise nefsi müdafaa yapıyor. İsrail ise bunu fırsat biliyor. Gazze'ye yaptığının benzerini bugün Lübnan'a yapıyor, kara harekatı başlatıyor. Güya Hizbullah onlara göre terör örgütü, mücadele edeceğim kılıfı altında Beyrut'taki Müslümanlara yönelik bir katliam gerçekleştiriyor. Onun için bu katliamı lanetliyoruz. Türkiye, en güçlü şekilde karşı duruşunu ve itirazını ortaya koyuyor."

Programa, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.