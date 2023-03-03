Cumhur İttifakı'ndan 6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e davet: Memnuniyet duyarız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını belirterek 6'lı Masa'dan kalktıklarını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken çağrı geldi. Destici, "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü 6'lı Masa'nın son toplantısı krize sahne oldu. Toplantının ardından bugün açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadaki 5 liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığını, kendilerinin buna karşı çıktıklarını belirterek masadan kalktıklarını duyurdu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN AKŞENER'E DAVET

Akşener'in resti Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti.

"AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANAMAYACAK ADAY OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Destici, şunları söyledi: "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLİKTE HAREKET EDERSE MEMNUNİYET DUYARIZ"

Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim."

"KILIÇDAROĞLU, HDP İLE DE GÖRÜŞEBİLİR"

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.